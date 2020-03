Câmara do Sal estabelece regras de funcionamento dos restaurantes e bares

A câmara municipal do Sal, através de um comunicado nas redes sociais avisa aos seus munícipes, e em particular aos proprietários de bares, restaurantes, discotecas e equiparados que, os estabelecimentos de restauração como bares e restaurantes autorizados devem funcionar até 21h00.

Este aviso, conforme a mesma fonte, é para fazer face a situação que se vive no país e no mundo, e no âmbito das medidas tomadas pelo Governo, como forma de prevenir o Covid -19.

O edil salense proibi total consumo em espaços abertos, e sublinha que a lotação dos mesmos devem ser reduzida a 1/3 da sua capacidade.

E acolha o encerramento dos estabelecimentos de diversão noturna como discotecas e equiparados.

As câmaras municipais da Praia e de São Vicente também já anunciaram as medidas de contingências para os seus municípios.