FICASE apoia 125 universitários deslocados com subsídio de 5 mil escudos

O presidente da Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar, Albertino Fernandes, avançou hoje que a instituição está a trabalhar com as câmaras municipais e universidades para apoiar 125 universitários deslocados, com um subsídio num valor de 5 mil escudos. Até agora, 26 alunos já foram contemplados.

Albertino Fernandes, em declarações ao Expresso das Ilhas, informou que a FICASE vem trabalhando em conjunto com as universidades, que criaram uma lista de alunos deslocados, e com as Câmaras Municipais do Fogo, que têm apoiado os universitários daquela ilha.

Prosseguindo, este responsável disse que a FICASE recebeu, por parte da JPAI, uma carta com uma lista de universitários deslocados, solicitando a atribuição a esses alunos de uma cesta básica, para os apoiar face às dificuldades geradas pela COVID-19.

“Recebemos uma carta da JPAI com lista de alunos deslocados. Agradecemos a carta e até já respondemos porque realmente é um trabalho que temos feito junto às universidades e também câmaras municipais, concretamente com as câmaras municipais da ilha do Fogo - quer dos Mosteiros, quer São Filipe, quer Santa Catarina -, que têm apoiado alunos daquela ilha”, apontou.

A FICASE, explica Albertino Fernandes, tem feito o cruzamento dos dados das universidades, JPAI e das Câmaras Municipais de modo a evitar a duplicação de beneficiários.

A meta é ajudar 125 alunos deslocados e a instituição já avançou com o pagamento a pelo menos 26 universitários.

“26 alunos de praticamente todas as ilhas, inclusive do Fogo, todos os alunos deslocados de outras ilhas estão a ser apoiadas com um subsídio de 5 mil escudos. 5 mil escudos correspondentes ao rendimento social de inclusão, o valor pode ser pouco mas é 50% do valor de propina”, considerou.

Segundo Albertino Fernandes a FICASE pretende atribuir todas as ajudas até o final deste mês.