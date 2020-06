Covid-19: Mais um óbito na Praia. Três mortes em 24 horas. Onze no total

Em declarações à Inforpress, esta responsável avançou que se trata de uma mulher de 80 anos, que sofria de outras complicações de saúde.

Além deste caso, Cabo Verde registou esta sexta-feira mais duas mortes sendo uma na ilha do Sal e uma em São Vicente, contabilizando onze mortes provocadas por covid-19, sendo dez nacionais e um estrangeiro.

Esta sexta-feira, 26, o país registou mais 24 casos de covid-19, elevando-se para 1.027 o número total de infectados a nível nacional e 568 recuperados.

Uma mulher de 92 anos, infectada com o novo coronavírus, morreu sexta-feira, ao final da tarde, na ilha de São Vicente, confirmou fonte oficial. Trata-se do primeiro óbito associado à infecção por SARS-CoV-2 confirmado no Mindelo. A paciente estava internada no Hospital Baptista de Sousa e padecia de outras complicações de saúde.