DNA promove megacampanha de limpeza em Santiago e no Fogo

​A Direcção Nacional do Ambiente realizou hoje uma megacampanha de limpeza nas praias de vários municípios de Santiago e do Fogo para assinalar o Dia Mundial da Limpeza de Praias, celebrado anualmente no terceiro sábado do mês de Setembro.

Segundo o director nacional do Ambiente, Alexandre Nevsky, o objectivo é assinalar a importância da data e sensibilizar as pessoas sobre a necessidade da manutenção da limpeza das praias.

“Os municípios, durante as últimas chuvas, acabaram por receber lixo que veio nas enxurradas e para assinalar o dia Mundial da Limpeza das Praias, juntamos os esforços no sentido de passarmos esta mensagem de que uma praia bonita é uma praia que tem que estar limpa”, afirma.

“O mais importante não é voltarmos amanhã com mais voluntários, é não termos a necessidade de trazer esses voluntários para fazer a campanha de limpeza porque todos nós estamos conscientes de que as praias de mar não são lugar de lixo e assim conseguiremos resolver esta situação”, destaca.

De acordo com o director nacional do Ambiente, “havendo necessidade esta iniciativa será igualmente reforçada em outros locais do país”.

Esta campanha de limpeza foi feita pelo Ministério do Ambiente em parceria com as câmaras municipais e contou com a participação directa de mais de 400 jovens e de vários representantes da sociedade civil.

O Dia Mundial de Limpeza de Praias acontece todos os anos no mês de Setembro. Esse dia foi criado pela organização não governamental norte americana The Ocean Conservancy há 26 anos.

A instituição, fundada em 1975, teve a ideia de estabelecer uma data que fizesse parte do calendário para que as pessoas pudessem fazer algo de concreto pelo meio ambiente e com resultados imediatos, além de ampliar a conscientização das pessoas em relação ao lixo descartado inadequadamente e a poluição que isso gera e os recursos hídricos, um elemento de extrema importância a vida.