Duas escolas encerradas devido aos casos de COVID-19

O complexo educativo Eduardo Gomes Miranda da cidade de Cova Figueira, ilha do Fogo, encontra-se encerrado, a partir de hoje e por um período de dez dias, na sequência de notificação de quatro casos confirmados da COVID-19. Em Porto Novo, a Escola Técnica João Varela também foi encerrada depois que quatro alunos testaram positivo.

Em declarações à Inforpress, o responsável do centro de saúde de Cova Figueira, Amilton Gamboa, disse que no estabelecimento de ensino local, quatro alunos testaram positivo e que por isso será encerrado.

A mesma fonte avança ainda que pesar de não constar do boletim epidemiológico de terça-feira do Ministério de Saúde, Santa Catarina registou mais um caso positivo, de um aluno do complexo, elevando para quatro o número de alunos infectados, daí a tomada da medida.

Ainda em Santa Catarina, há o registo de um aluno infectado com COVID-19 na escola básica de Tinteira, mas a escola não foi encerrada tendo as autoridades sanitárias efectuado os procedimentos necessários, incluindo a recolha de amostras de todos os contactos deste aluno.

Amilton Gamboa disse que todos os contactos dos casos positivos foram objectos de recolha de amostra, com excepção do caso confirmado na terça-feira que vai ser efectuado ao longo do dia de hoje.

Em Porto Novo, a Escola Técnica João Varela (ETJV) comunicou hoje, através do Facebook, que a escola está encerrada depois que quatro alunos acusaram positivo no teste PCR.

“Tendo recebido ontem a noite a confirmação através da Delegacia de Saúde do concelho do Porto Novo, da existência de quatro casos positivos nos testes de PCR de alunos da Escola Técnica João Varela, vimos através desta comunicar à comunidade educativa de que a escola está encerrada até novas orientações” consta.

Na escola de Santa Filomena, o maior pólo educativo de São Filipe, uma sala de aula foi encerrada depois do surgimento do primeiro caso de infecção por novo coronavírus.

A sala que se encontra encerrada deve ser desinfectada ainda esta terça-feira assim como outros espaços na referida escola, situada na parte alta da cidade e que acolhe alunos de Santa Filomena, Terra Branca, Beltches e bairro III Congresso, bairros mais críticos em termos de transmissão do vírus neste momento.

O caso positivo, segundo a fonte da Inforpress, é de transmissão comunitário, já que o aluno do primeiro ano, com resultado positivo, é familiar próximo de um aluno da escola secundária Dr. Teixeira de Sousa que também testou positivo.

Na Boa Vista, a Escola Nova, a Escola Secundária e a delegação escolar foram encerradas também devido ao surgimento de casos positivos.