"Homens do campo têm vindo a enfrentar uma série de dificuldades" - PAICV

O PAICV considera que os trabalhadores rurais têm vindo a enfrentar uma série de dificuldades, não só por causa da seca, mas também por falta de políticas de mobilização de água e do apoio financeiro. Julião Varela falava esta manhã, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

O deputado diz que o governo do MpD fez pouco em termos práticos.

"Num primeiro momento esteve sempre avesso às barragens, deixou barragens com água durante muito tempo, e só agora se desperta para a questão da dessalinização em que há muita propaganda, a única infra-estrutura construída para dessalinizar água é em Moia-moia, portanto não tem estado a funcionar com a regularidade necessária. de maneira que em relação à agricultura vamos demostrar que este governo prometeu muito, mas não fez praticamente nada durante a legislatura”, explica.

Noutra frente, Julião Varela avança que o país enfrenta uma grave situação nos transportes aéreos e que o governo continua a aprovar avales à CVA, que se vão transformar em dívida pública.

“Montantes de avales que já ultrapassam o passivo que a TACV tinha em 15 anos, portanto só nos dois, três anos depois da privatização o montante de avales já atingiu proporções elevadíssimas, incomportáveis. Sobretudo quando não há transparência relativamente ao processo de privatizações, porque até agora não há nenhuma informação sobre como o parceiro estratégico se está a engajar financeiramente na resolução da questão ”, avança.

O representante da bancada parlamentar do PAICV manifesta preocupação em relação à vacina contra a COVID-19, afirmando que o calendário proposto pelo governo não é compatível com a situação de Cabo Verde, que já está muito atrás dos principais países concorrentes em matéria do turismo.