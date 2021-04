“Não vamos deixar que Cabo Verde tenha problemas com voos” - PM

Em nenhuma circunstância, o Governo irá deixar que Cabo Verde tenha problemas com voos, particularmente entre as ilhas. A afirmação é do Primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas à margem da visita efectuada esta manhã ao centro de saúde de Achada Grande Trás, na Praia.

Ulisses Correia e Silva, diz que a Transporte Interilhas de Cabo Verde tem que assegurar as ligações aéreas… “A situação está difícil. Não vamos deixar em nenhuma circunstância que Cabo Verde tenha problemas com voos, particularmente, inter- ilhas. Os voos domésticos são fundamentais para unificação do mercado nacional, circulação e mobilidade das pessoas, portanto a companhia tem de assegurar os voos”, explica Quanto à possibilidade de apoiar financeiramente a TICV, Ulisses Correia e Silva responde que "não posso dizer porque não nos foi enviado nenhum pedido de apoio financeiro, agora o que tem que ser assegurado é que os voos têm que ser mantidos e têm que ser garantidos" avança Sabe-se que a TICV tem os voos do mês de Maio fechado e as agências de viagens não têm conseguido vender bilhetes para essa altura.

