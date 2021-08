Aulas iniciarão em 13 de Setembro a tempo integral

As actividades lectivas 2021/2022 terão início no primeiro dia do mês de Setembro com actividades de formação dos professores e as aulas iniciarão no dia 13 do mesmo mês com aulas presenciais a tempo integral.

O anúncio foi feito hoje em conferência de imprensa, pela ministra da presidência do Conselho de Ministros, Filomena Gonçalves. Conforme declarou, o funcionamento do ano lectivo 2021/2022 estará condicionado pelos impactos da COVID-19, mas adoptar-se-á o processo de regresso a normalidade. Assim sendo, será implementado o regime de aulas presenciais e a tempo integral, com carga horária completa. “Terá como pressupostos a vacinação dos professores e demais funcionários afectos às escolas; a manutenção e o reforço das medidas adoptadas para conter a propagação da COVID-19”, referiu. Segundo a governante, ainda iniciar-se-á ainda a implementação do plano de recuperação das aprendizagens, que consiste em antecipação do início das aulas; prolongamento do final do ano lectivo; e redução das interrupções lectivas. A redução das interrupções lectivas, explicou, diz respeito às férias intercalares do Natal, Carnaval e Páscoa. ”Também está-se a ponderar estender as aulas aos sábados, nos concelhos e nas escolas onde houve mais perda de conteúdos, nomeadamente Praia, onde as aulas do ano lectivo 2020/2021 tiveram início cerca de um mês e meio mais tarde do que no resto do país”, afirmou.

