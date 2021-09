MpD desmente PAICV sobre utilização do Cadastro Social Único para fins eleitorais – Lúcia Passos

O MpD desmente o PAICV e afirma que as medidas de proteção social implementadas pelo governo permitem romper com as más práticas de exploração da vulnerabilidade das pessoas para fins eleitoralistas, perpetuadas pela governação do PAICV. O partido que sustenta o governo reage assim às declarações da deputada do PAICV, Carla Carvalho, que afirmou, na quarta-feira, que o MpD usa o Cadastro Social Único para fins eleitorais.

Lúcia Passos, membro da comissão política do MpD diz que hoje os programas sociais são concebidos e executados com objectividade imparcialidade transparência e eficácia e que são "convergentes para as metas da redução da pobreza absoluta e eliminação da pobreza extrema".

"Foi graças ao cadastro social único, que as famílias foram localizadas e acudidas em tempo útil no período da COVID. Foi com alguma perplexidade que governo tomou conhecimento do conteúdo da conferência de imprensa do PAICV onde este partido demonstrou uma vez mais a sua falta de solidariedade com a população em não aceitar o sucesso das medidas sociais em curso, e que tiveram e estão a ter grande impacto nas famílias cabo-verdianas mais vulneráveis", explica.

Lúcia Passos, afirma que não corresponde à verdade que o MpD usa o Cadastro Social Único para fins eleitorais.

"Conseguimos implementar com sucesso o cadastro agora acham que estamos a fazer mau uso do cadastro. Não, isso não pode ser, o que estamos a fazer neste momento é reforçar as competências de todas as câmaras municipais, independentemente de quem esta à frente delas, e o governo não faz introdução dos dados dos beneficiários, quem faz isso são os técnicos sociais que estão nas câmaras municipais. Portanto o PAICV, não tem razão de estar a falar mal do cadastro social, a não ser por birra política, ou então por fazer agenda do candidato presidencial que o PAICV", avançou.

A deputada do MpD diz que com o crescimento económico e com políticas de inclusão social e territorial assertiva, usando o cadastro social como instrumento de selecção, o governo vai consolidar as políticas sociais.

Lúcia Passos avança ainda que o Governo continua focado na mobilização de recursos e implementação das boas medidas e políticas sociais que concorram para o bem-estar das famílias cabo-verdianas.