Joaquina Almeida ainda não decidiu se vai candidatar-se a novo mandato na UNTC-CS

A secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde (UNTC-CS) disse hoje não ter decidido ainda se vai ou não candidatar-se a um novo mandato no congresso a ser realizado no mês de Março.

Joaquina Almeida fez esta afirmação quando questionada numa conferência de imprensa, sobre se vai ou não candidatar-se à própria sucessão na UNTC-CS.

“Antes disso tenho de reunir com os meus pares para ver se uma outra pessoa não se quer candidatar ou quiçá eu candidatar-me outra vez”, disse.

A secretária-geral da UNTC-CS, que falava sobre o congresso, disse que os sindicatos, para poderem participar devem ter as suas quotas em ordem.

“A UNTC-CS cumpre a lei e o artigo 57 diz que sindicatos com nove meses de quotas em atraso não são convocados a participar em nenhuma actividade da Central Sindical”, frisou, indicando que no mês de Novembro foi realizado o Conselho Nacional e devido ao incumprimento para com a Central Sindical os sindicatos não foram convocados.

Neste momento, segundo Joaquina Almeida, dos filiados da UNTC-CS, que totalizam 25 sindicatos, apenas três estão em incumprimento pelo que não foram convocados para o Conselho Nacional e até ao momento não regularizaram as suas quotas.