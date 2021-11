​Sindicatos ameaçam impugnar decisões do último Conselho Nacional da UNTC-CS

Os sindicatos e os membros do Conselho Nacional da UNTC-CS “excluídos” da última reunião extraordinária do órgão prometem impugnar as decisões saídas da reunião extraordinária, realizada no dia 23 de Novembro. Em causa, a violação dos estatutos da central sindical, ao aprovar contas e aceitar pedidos de filiação de um conjunto de sindicatos que “só devem acontecer em reuniões ordinárias”.

A informação foi avançada hoje, pela União dos Sindicatos de São Vicente (USV), durante uma conferência de imprensa proferida pelo porta-voz Tomás Delgado.

“Vamos impugnar um conjunto de irregularidades que aconteceram. Devia ser uma reunião ordinária, foi uma reunião extraordinária, aprovaram-se contas que não se deviam, não havia quórum, havia pessoas que desconhecemos”, refere.

Tomás Delgado refere que, das 35 pessoas que compõem o Conselho Nacional, 14 não foram convocadas para a reunião do dia 23. O sindicalista acusa a Secretária-Geral da UNTC-CS de forjar dívidas de sindicatos para que estes não tenham direito de voto nas reuniões da central sindical, quando “todos estão com as suas quotas de filiação em dia''.

Quanto ao grupo de sindicatos, cuja filiação terá sido aceite, o porta-voz da USV diz que foi a própria Joaquina Almeida que criou os referidos sindicatos, “que têm estado a agir como rivais e concorrentes dos verdadeiros sindicatos filiados na UNTC-CS”.

“Sabendo que perdeu a maioria no Conselho Nacional e que já não conta com o apoio da esmagadora maioria dos verdadeiros sindicatos filiados na UNTC-CS, através de um processo astucioso e fraudulento que vai desde a falsificação de documentos e assinaturas, convocação de pessoas que não pertencem aos órgãos até à criação artificial de sindicatos com fins e para atingir objectivos pessoais, passando pelo aumento abusivo e arbitrária de quotas de filiação e suspensão de dirigentes e sindicatos, ela tem em preparação um grande golpe no seio da UNTC-CS. É contra esse golpe que estamos a lutar e tudo faremos junto do tribunal para o travar”, diz.

A reunião do Conselho Nacional da UNTC-CS realizada a 23 de Novembro, surgiu na sequência de um processo interposto pelos sindicatos no Tribunal do Trabalho da Praia, cujo despacho de 5 de Novembro ordenou a convocação de uma reunião num prazo de 20 dias.

“Nós estamos à espera que ela convoque efectivamente uma reunião do Conselho Nacional e que todos consigam participar nessa reunião de forma organizada e como deve ser. Se ela não fizer isso nós vamos, junto do Tribunal da Praia que emitiu esse despacho, ver como materializar a decisão deste tribunal”, aponta.

Tomás Delgado diz que o Conselho Nacional da UNTC-CS, do qual faz parte, está sem reunir desde 2017, pelo que os anúncios sobre a ratificação de pedidos de filiação e aprovação de contas não têm validação. O VIII Congresso da UNTC-CS está marcado para o primeiro trimestre de 2022.