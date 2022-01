Sindicato dos Trabalhadores da Boa Vista esta suspenso da UNTC-CS por não pagar cotas

A secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores Cabo-Verdianos (UNTC-CS) considera que a criação de um novo sindicato, na ilha da Boa Vista, não contraria os estatutos da central sindical.

Joaquina Almeida reage deste modo às declarações do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Boa Vista, Alcino Ascensão, que acusa Joaquina Almeida de violar os estatutos da UNTC-CS e destruir a central, com a criação de uma nova organização sindical na ilha das dunas.

“Afirma que a criação de um sindicato é contrária o Estatuto da organização porém, não citou qualquer artigo que pudesse servir de amparo à sua afirmação. Os Estatutos da UNTC-CS não proibem a criação e nem aceitação no seu seio de sindicatos, salvo, em caso de não-aceitação dos dispositivos estatutários da UNTC-CS”, explica.

A responsável da central sindical declara que o sindicalista desconhece por completo os estatutos da central sindical e que o sindicato que Alcino Ascensão dirige está suspenso por não pagamento de quotas.

“Ademais a UNTC-CS tem notado durante a sua presença na ilha que a porta desse sindicato está fechada 24 sobre 24 horas e a UNTC-CS tem recebido denúncias de violações dos direitos dos trabalhadores da Boavista, sem que esse Sindicato tenha a coragem e firmeza de exigir o cumprimento das normas laborais. Consequentemente, no âmbito da Convenção 87, sobre a liberdade sindical, os trabalhadores da ilha organizaram-se e solicitaram apoio à UNTC-CV e criaram um sindicato que melhor defende os seus direitos e interesses”, avança.

A secretária-geral da UNTC-CS aconselha Alcino Ascenção a trabalhar mais em prol dos trabalhadores da Boa Vista, que considera estarem desesperados.