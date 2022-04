Zaida Freitas defende constituição de redes municipais de voluntários dos direitos humanos

​A presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidade (CNDHC), Zaida Freitas, disse hoje que gostaria de ver constituídas redes municipais de voluntários dos direitos humanos.

“Já estamos a programar com outras associações comunitárias para darmos continuidade a esta formação”, afirmou Zaida Freitas, em declarações à RCV, à margem do encerramento da acção de capacitação de activistas em Direitos Humanos promovida pela CNDHC.

Para a presidente da CNDHC, há jovens que estão “muito preocupados com situações de delinquência e criminalidade nos seus bairros” e querem trabalhar juntamente com a Comissão dos Direitos Humanos e Cidade e, sobretudo com a Direcção Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social.

Segundo Zaida Freitas, estes jovens estão interessados em trabalhar com pessoas da sua faixa etária e crianças que têm algum familiar que tenha tido experiência de reclusão.

A presidente da CNDHC acredita que esta iniciativa vai contribuir para “colmatar algumas falhas apontadas insistentemente nos relatórios dos direitos humanos a nível internacional.

Esta acção de “Capacitação de activistas em Direitos Humanos” foi promovida em parceria com o Projecto Believe.