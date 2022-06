Cadastro Social Único filtra duplas inscrições - MpD

O Cadastro Social Único tem mecanismos de controlo de qualidade e tratamento automático das informações, incluindo a identificação e bloqueio de registos duplicados. Garantia deixada por Isa Rodrigues, da direcção do MpD, depois das denúncias do PAICV sobre irregularidades, erros e manipulação do Cadastro Social Único. Reacção em conferência de imprensa, na manhã desta sexta-feira, na Praia.

“Os registos duplicados não são válidos, pelo que não servem para a produção de indicadores estatísticos, não são utilizados na implementação de políticas sociais, não sendo considerados na atribuição de benefícios sociais”, avança.

“A base de dados do Cadastro Social Único filtra as múltiplas inscrições e mantém válidos apenas os registos exactos e coerentes para fins do Cadastro Social Único”, acrescenta.

Isa Rodrigues também afirma que o PAICV não quer reconhecer as medidas do governo para mitigação da alta dos preços dos produtos de primeira necessidade.“Para além das medidas, o governo já tem um plano de abertura de emprego público que vai ter início a partir de 1 de Julho. Vai ser em parceria com todos os municípios de Cabo Verde, durante 3 meses e com um custo à volta de 243 mil contos". avança.

A dirigente do MpD avança que o Governo vai fazer parcerias com organizações não-governamentais e, onde necessário, implementar o programa de reforço de alimentação.Recorde-se que na quinta-feira o PAICV denunciou que há quatro municípios da ilha de Santiago onde se confirmam quase 1000 duplas inscrições no Cadastro Social Único, bem como a inscrição por parte de técnicos que tinham sido contratados directamente pela própria entidade gestora nacional do cadastro.