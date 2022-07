​Lista de famílias beneficiárias das habitações na Portelinha na posse da IFH - ministra

O Governo justifica o atraso na atribuição das 88 moradias sociais do complexo habitacional da Portelinha, em São Vicente, com o número de famílias que triplicou desde o primeiro levantamento em 2019. A lista das famílias beneficiárias já está na posse da IFH para efeito de assinatura de contrato, anunciou hoje a ministra Eunice Silva.

A governante, que tutela a pasta das Infra-estruturas, Habitação e Ordenamento do Território, respondia uma questão da deputada da UCID, Zilda Oliveira. Eunice Silva explica que, em 2019, quando o executivo fez o levantamento para a construção das habitações, foram identificadas e incluídas no cadastro cerca de 100 famílias. O problema é que desde então o número de famílias triplicou, pelo que foi necessário fazer uma reavaliação, o que atrasou o processo.

“Portanto, a lista que nós tínhamos não foi correspondente ao número de habitações mais ou menos construídas. Resultado: na entrega agora deparamos com muitas situações difíceis no terreno e era preciso fazer uma reavaliação. Essa reavaliação envolveu o Ministério da Família e a Câmara Municipal até se conseguir uma lista que neste momento já está no IFH que vai assinar os contratos com as famílias”, garante.

A governante não avançou uma data para a entrega das habitações. Quanto à renda a ser paga pelas famílias selecionadas, a ministra diz que o valor vem estipulado no contrato, e é determinado em função do rendimento da família.

A República Popular da China entregou a 19 de Janeiro deste ano o complexo habitacional da Portelinha ao Governo. O complexo habitacional da Portelinha é composto por apartamentos de tipologia T2, com uma área de 90m2 cada, formados por dois quartos, uma casa de banho, sala de estar, uma cozinha e uma arrecadação. As casas estão divididas em 11 blocos, agrupados em quatro conjuntos, com espaços verdes, parque infantil e estacionamento.