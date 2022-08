Praia terá duas novas conservatórias. País cinco novos conservadores

O governo pretende abrir duas novas conservatórias na Praia. Uma para servir Cidadela e Palmarejo e outra em Achada São Filipe. Informação avançada pela ministra da Justiça, em declarações aos jornalistas no término da visita efectuada aos Serviços da Direcção Geral dos Registos, Notariado e Identificação (DGRNI), em Chã d ́Areia.

Joana Rosa diz que esta será uma forma de desconcentrar serviços.

“Primeiro, é fazer aproximar os serviços das conservatórias e notários próximo das pessoas, mas também, de certa forma, acabar com este que continua a ser um problema que tem a ver com alguma morosidade que ainda se nota ao nível de pendências. Ao nível das conservatórias, por esta via desconcentrando serviços, recrutando mais conservadores, mais oficiais ajudantes", explica.

A governante avança que serão nomeados cinco novos conservadores para serem colocados na Praia, Santa Cruz, São Nicolau e São Vicente. Joana Rosa anuncia igualmente a criação de um Balcão Único para escrituras e explica como irá funcionar.

"Num único acto, vai servir para tudo. A pessoa dirige-se ao balcão do cartório, faz a escritura pública, faz o pagamento dos emolumentos, faz o pagamento dos impostos devidos às câmaras municipais e faz o pagamento do registo predial. Desta forma, resolvemos aquilo que é uma dificuldade do ponto de vista daquilo que é o atendimento nos cartórios e também nas conservatórias", explica.

A ministra da Justiça avança que será criado um sistema único automóvel, com dados completos de referência das viaturas, dados sobre a inspecção técnica, pagamento de seguros e imposto.