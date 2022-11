Cabo Verde poderá ter voto electrónico em 2026

A ministra da Justiça acredita que, havendo recursos, em 2026 Cabo Verde terá voto electrónico. Posição manifestada por Joana Rosa, na posse de Salif Diallo Agues da Cruz Silva como novo Director da Direcção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE).

Joana Rosa avança que a DGAPE já está a desenvolver um sistema de voto electrónico, em parceria com a UNI-CV, e que os desafios e próximos passos serão analisados.

“Estamos em crer que, havendo recursos da nossa parte, vontade política não nos falta. Estaremos em 2026 a ter voto electrónico em Cabo Verde. Do ponto de vista técnico, o país tem condições, temos tido e contado com o apoio do NOSI, a UNICV também já se disponibilizou, mas vamos ver as melhores práticas internacionais a esse nível e tentar conhecer essas realidades, adequá-las àquilo que é a nossa condição arquipelágica e fazer funcionar o sistema, havendo disponibilidade de recursos”, afirma.

Por sua vez, o novo responsável da DGAPE, Salif Silva, expressa que Cabo Verde tem vindo a dar passos importantes na construção de um Estado Democrático e de Direito, mas sublinha estar ciente que democracia do país é imperfeita e precisa ser melhorada.

“Urge unir esforços para que, juntos, possamos promover e consolidar a nossa cultura democrática. É necessário, sobretudo, dotar o nosso sistema eleitoral de novas ferramentas tecnológicas, instrumentos inovadores e de mais recursos. Trabalharemos com afinco para garantir o aperfeiçoamento contínuo de todo o processo eleitoral. Iremos, assim, desenvolver actividades em estreita colaboração com todas as entidades e parceiros, para dar uma resposta cabal às necessidades, mas também, vamos continuar a promover os valores democráticos”, revela.

Salif Diallo Agues da Cruz Silva, substitui Arlinda Chantre no cargo de director-geral dos serviços de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE). Salif Silva é professor e Investigador da Universidade de Cabo Verde. Doutor em Design pela Universidade Politécnica de Valência. Licenciado em Design e Tecnologias Multimédia pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, Mestre em Design e Produção Gráfica/Intermédia pela Universidade de Barcelona (Espanha) e em Ciências da Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa (Porto). Foi coordenador do Núcleo de Investigação em Design e Território no CIDLOT – Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento de Território e membro do Concelho Científico na Universidade de Cabo Verde.