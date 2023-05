Presidente a República felicita Assomada pelos 22 anos da elevação a cidade

Data comemora-se este sábado, dia em que a cidade celebra também a sua Santa Padroeira, Nossa Senhora de Fátima

Numa mensagem encaminhada à Presidente da Câmara municipal, Jassira Monteiro, o Chefe de Estado destacou o papel histórico desempenhado pela maior cidade de Santiago Norte, as suas potencialidades e os avanços conseguidos.

“Pela sua centralidade no interior de Santiago, pelo seu histórico papel na alavancagem da economia da região, Assomada configura-se com um pólo de desenvolvimento incontornável para o futuro desta ilha e do país”, escreveu José Maria Neves.

"Constato com agrado que, paulatinamente, se dissipam os efeitos das últimas crises enfrentadas pelo país e pelo Município, e se registam sinais de retoma e de vitalidade. A sua crescente dinâmica económica vem na esteira de uma vocação como pólo comercial, para além da sua importância social, histórica e cultural. A Cidade é sede de um município cujas potencialidades nas áreas da agricultura, pecuária, pesca, agro-indústria, turismo, artesanato, gastronomia e comércio podem ser ainda mais exploradas”, destacou ainda o Presidente da República.

O Chefe de Estado referiu também os ganhos conquistados pela cidade, desde que adquiriu esse estatuto, mas mostrou-se igualmente conhecedor dos desafios que persistem.

“Registou-se um crescimento efectivo, acolheu novos empreendimentos, aumentou o acesso a novos serviços e hoje alberga a Universidade de Santiago e um dos polos da Universidade de Cabo Verde. É certo que a Cidade ainda enfrenta muitos desafios relacionados com o seu crescimento, que são mais evidentes nas questões urbanísticas e de infraestruturação” sublinhou José Maria Neves.