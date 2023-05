MpD convicto de que metas para renováveis serão atingidas

Vanuza Barbosa diz que as metas foram definidas mediante um estudo e que todas as condições estão reunidas para alcançá-las. "2026 vamos ter 30% de cobertura, 2030, 50%. E o objectivo é até 2040 estarmos a 100% de energias renováveis. O que não nos falta em Cabo Verde é sol e vento e também podemos explorar outras formas de energias renováveis, como a energia hídrica do mar e o carbono verde. Portanto, há todo um estudo a ser feito para que possamos explorar outras formas de aproveitar as nossas potencialidades enquanto recursos para as energias renováveis aqui em Cabo Verde", assegura. No que diz respeito à lei que estabelece o regime financeiro dos municípios, Vanuza Barbosa comenta que o grupo parlamentar do MpD está aberto à proposta. "O que nos cabe nesses casos é analisar de forma tranquila as propostas e absorver aquilo que for possível. Como eu disse, as propostas são bastante similares. Estamos a trabalhar para que possamos efectivamente adoptar os melhores instrumentos para a funcionalidade dos municípios de Cabo Verde e dar-lhes autonomia financeira para que possam desempenhar cabalmente as suas funções”, realçou A segunda sessão ordinária da Assembleia Nacional arranca amanhã e decorre até 26 de Maio.