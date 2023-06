Desconformidade na rotulagem de alimentos é o principal problema encontrado pela ERIS

A desconformidade da rotulagem de alimentos face às leis do país é o principal constrangimento encontrado pela Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) nas suas acções de fiscalização.

O presidente do conselho de administração da ERIS, Eduardo Tavares, lembra que os operadores nacionais devem importar produtos que têm rótulos que condizem com a legislação nacional.

"A maior parte das inconformidades normalmente tem a ver com a rotulagem dos alimentos, algo que é importante e também ajuda a proteger a população do consumo de alimentos inadequados. Isso é válido a nível nacional, porque, como sabemos, os alimentos acabam sendo importados e distribuídos para todo o país. Os operadores económicos, no momento da importação, têm que observar se as rotulagens estão condizentes com as regras e com as leis nacionais”, avança.

Com nove inspectores alimentares, a ERIS enfrenta alguns constrangimentos na realização de fiscalizações.

“Existem diversas dificuldades. Nós sabemos que somos um país arquipelágico, e muitas vezes enfrentamos obstáculos no transporte dos inspectores para as diversas ilhas. Existem zonas e localidades muito remotas que acabam por dificultar essa deslocação no interior das ilhas, portanto,são essas as dificuldades. De resto, temos inspectores capacitados e meios adequados para realizar esse trabalho”, explica.

O PCA da ERIS não se compromete com datas, mas promete a abertura de uma delegação em São Vicente, o que irá permitir uma maior intervenção nas ilhas do norte.

A conferência "Normas alimentares salvam vidas: a rotulagem dos alimentos e a proteção dos consumidores", realizada pela ERIS, tem como objectivo consciencializar para uma maior segurança sanitária dos alimentos.

O evento acontece no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Segurança Sanitária de Alimentos, assinalado anualmente a 7 de Junho.