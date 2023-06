Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde quer Educação com 20% do OE

O coordenador da Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde (RNCEPT-CV), realçou hoje a necessidade do aumento do orçamento para a Educação. Abraão Borges falava aos jornalistas no âmbito do Fórum Nacional sobre Financiamento da Educação, dedicado à reflexão sobre práticas de investimento na educação implementadas no país.

O sector da educação recebe neste momento 15 a 16% do Orçamento de Estado, mas Abraão Borges quer que esta percentagem seja aumentada para 20%.

"Para que o Estado de Cabo Verde possa conseguir grandes financiamentos a nível mundial, a nível da educação, ele terá que ter 20% do seu Orçamento de Estado para a Educação. Nesse momento, de um estudo que nós fizemos, estamos em volta de 15% a 16%. Nós temos que chegar aos 20%. Temos aqui [no fórum] também parlamentares, temos presidentes de todas as câmaras municipais e vereadores, delegados do Ministério da Educação, professores, investigadores, para que juntos façam com que a Educação seja de fato inclusiva e para todos”, assegura.

O ministro da Educação, Amadeu Cruz, assume o compromisso de elevar paulatinamente o peso relativo do orçamento do Ministério da Educação.

“Temos igualmente que mobilizar financiamentos para a modernização das infra-estruturas educativas, para a transição digital, para o reforço nos programas de acção social escolar e de acção social universitária e bolsas de estudo. Portanto, esperamos, por um lado, o engajamento global das autoridades nacionais no sentido de chegarmos aos 20% do orçamento. Mas, por outro lado, esperamos e lançamos aqui o apelo à comunidade internacional no sentido de nos apoiar, apoiar o governo de Cabo Verde, particularmente em alguns sectores: implementação do Programa Nacional de Modernização das Infra-estruturas Educativas, transição digital na educação e no ensino superior, o reforço dos programas de acção social e do financiamento da ciência e do ensino superior”, apela.

O fórum sobre o Financiamento da Educação é realizado em parceria com a Education Out Loud e a Universidade de Cabo Verde.

O evento irá decorrer entre hoje e amanhã e visa analisar e discutir a optimização do financiamento da educação, recolher subsídios relevantes para o processo da inovação pedagógica e emocional, com apoios da sociedade civil, assim como recolher contribuições para a actualização e inovação das políticas educativas.