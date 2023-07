5 Julho: PAICV pede um país desenvolvido, inclusivo e sustentável

No discurso do Dia da Independência, João Baptista Pereira, Presidente do Grupo Parlamentar do PAICV, sublinha que apesar dos muitos ganhos que o país conquistou, são inúmeros os desafios que persistem

“Precisamos de um país verde e resiliente às alterações climáticas. Um país que defende e promove a solidariedade intergeracional. Um país sem pobreza extrema e com baixa incidência da pobreza absoluta”, disse João Baptista Pereira, esta quarta, na Assembleia Nacional. “Precisamos de um país seguro e livre, sem violência contra os cidadãos, sem discriminação e violência contra mulheres e crianças. Um país transparente, alicerçado no rigor da gestão da coisa pública, que defende os bens colectivos e promove a boa governação e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”, continuou o Presidente do Grupo Parlamentar do PAICV.

Para o parlamentar, Cabo Verde tem de ser “um país dotado de uma justiça credível, célere, acessível e capaz de fazer respeitar os direitos constitucionalmente consagrados. Um país respeitador dos princípios e valores constitucionalmente instituídos. Um país que respeita o direito internacional validamente recebido na ordem jurídica interna. Um país que aposta na valorização dos seus recursos humanos e no desenvolvimento inclusivo. Um país com 100% da sua população com acesso a cobertura universal de saúde. Um país capaz de assegurar aos seus filhos o direito constitucional a uma habitação condigna”.

João Baptista Pereira pede igualmente “um país respeitado no mundo, pelas suas convicções, coerência e intransigência no concernente aos princípios e valores fundamentais. Um país culturalmente diversificado, porém, unificado em termos de mercado, através de um sistema de transportes previsível, regular e acessível a todos os cabo-verdianos”.

Como referiu o Presidente do Grupo Parlamentar do PAICV, O dia 5 de Julho representa a materialização do maior projecto político dos cabo-verdianos.

“Tornamo-nos resilientes. Sobrevivemos as agruras desta natureza madrasta e, hoje, eis- nos aqui, 48 anos passados, considerados exemplos no mundo e com voz activa no concerto das nações, designadamente nas Nações Unidas, na CPLP, na União Africana, na CEDEAO e nos PALOP”, sublinhou João Baptista Pereira.