Professores sem cobertura do INPS - SINDEP

Os professores estão sem cobertura do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), apesar dos descontos feitos nos seus salários para o efeito. Denúncia feita, hoje, pelo Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP), que falava em conferência de imprensa na cidade da Praia.

O presidente do sindicato, Jorge Cardoso, exige que o Governo reponha de imediato a legalidade relativamente ao pagamento das prestações ao INPS

“Estamos indignados com a situação que os docentes enfrentam pela desconsideração e falta de respeito por parte do Ministério da Educação. Para piorar a situação dos docentes, tomamos conhecimento de que estão descobertos da previdência social, porquanto são efetuados os descontos mensalmente e não fazem transferência para o INPS. Optaram por prejudicar o elo mais fraco que são os trabalhadores, neste caso concreto os docentes. Exigimos do Governo, mais concretamente o Ministério da Educação, reponha de imediato a legalidade sob pena de tomarmos as medidas necessárias que se impõem”, avança.

Jorge Cardoso alerta que caso o Ministério da Educação não resolva o problema, o SINDEP vai trabalhar com os professores para condicionar o próximo ano lectivo.

"Nós vamos trabalhar juntos dos professores para não haver o arranque do ano lectivo", avisa.

O presidente do SINDEP aproveitou a oportunidade para pedir à tutela que cumpra com as promessas e resolva, definitivamente, os problemas pendentes da classe, nomeadamente as reclassificações que remontam a 2019, os subsídios pela não redução da carga horária desde 2018, a transição dos professores licenciados e o descongelamento da carreira.