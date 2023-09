"Ministro da Educação tem estado a enganar os professores" - SINDEP

O ministro da Educação não valoriza a classe docente e apenas faz falsas promessas. Posição expressa pelo Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP) ao falar esta manhã, em conferência de imprensa na cidade da Praia.

O presidente do sindicato, Jorge Cardoso, lembra que o Ministro da Educação tinha como compromisso publicar as reclassificações de 2019 entre Julho e Agosto, abrangendo 160 professores.

“Mais uma vez o senhor Ministro desvaloriza a classe e apenas faz falsas promessas em que ele mesmo afirma que são compromissos (...) Daí que exigimos do Governo, mais concretamente o ministério da Educação, que publique de imediato as reclassificações de 2019, a transição dos professores licenciados”, avança.

Jorge Cardoso também pede o pagamento de subsídios pela não redução de carga horária, a regulamentação do concurso e a alocação de verbas no orçamento geral do estado de 2024 para o desbloqueio da carreira docente.

O presidente do SINDEP acredita que o ministro da Educação tem estado a enganar os professores

"Está a enganar os docentes, porque fazem encontros com os delegados e os seus directores e, depois, diz que está a fazer a socialização com os professores. Não corresponde minimamente à verdade. Os professores não são tidos nem achados no processo. A revisão curricular, por exemplo, se não fez a socialização com os sindicatos legítimos representantes dos professores, como é que fez a socialização?", questiona.

O SINDEP alerta que se continuar a “falta de respeito” para com a Classe, tudo fará para repor a consideração merecida para com os docentes.

Em cima da mesa, a possibilidade de uma manifestação, ainda esta semana, além de uma greve no arranque das actividades lectivas.