Sindprof pede agilidade nas transferências e colocação de professores para garantir um ano lectivo sem perturbações

​O Sindicato Democrático dos Professores (Sindprof) solicitou hoje ao Ministério da Educação agilidade nas transferências e colocações de professores para garantir um ano lectivo sem perturbações, considerando ser “crucial” que os professores tenham a oportunidade de se organizar.

Uma nota divulgada na página oficial do Sindprof cita a presidente do sindicato, Lígia Herbert, e faz uma analogia ao xadrez ao enfatizar a importância da organização meticulosa para o sucesso das actividades educativas.

“As pedras do xadrez têm que estar nos seus lugares para que as actividades educativas sejam um sucesso”, elucidou.

O sindicato considera “crucial” que os professores tenham a oportunidade de se organizar e apresentar nas escolas na data prevista, uma vez que o início do ano escolar está marcado para o próximo dia 1 de Setembro.

O Sindprof reforçou a importância de não se subestimar a vida pessoal dos professores, sublinhando que os docentes precisam de tempo para organizar os seus compromissos pessoais e familiares antes de serem transferidos.

“Não se pode brincar com a vida pessoal dos professores”, lê-se no comunicado, que destaca ainda a urgência na colocação dos novos professores que estão na lista de espera do concurso anterior.

Nesse sentido, o Sindprof argumenta que o ano lectivo não poderá iniciar sem contratempos se os requisitos essenciais não forem atendidos, ou seja, a finalização oportuna do processo de transferência de professores e a colocação adequada dos novos docentes.