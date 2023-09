Comissário da ONU em missão para fortalecer Direitos Humanos em Cabo Verde

O representante regional do Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos para a África Ocidental, Robert Kochani, está actualmente em Cabo Verde numa visita oficial que se estenderá até o próximo mês. A visita visa identificar as necessidades essenciais para a promoção dos direitos humanos no arquipélago e culminará com a formulação de um plano de trabalho para 2024.

"Estamos aqui para ver como o meu gabinete pode colaborar com Cabo Verde, que é um dos nossos países prioritários na região da África Ocidental. Cabo Verde está entre os países onde não somos residentes, mas é essencial que intervenhamos para promover e proteger os direitos humanos", disse Kochani, aos jornalistas, à margem de um encontro com os profissionais da comunicação social. Até o momento, Kochani teve reuniões com diversas autoridades, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro responsável pela família, o Provedor de Justiça e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Também tem programado um encontro com a ministra da Justiça. O representante da ONU elogiou os esforços de Cabo Verde na defesa dos direitos humanos e destacou que o Estado está fazendo o máximo que pode para defender os direitos humanos neste país". No entanto, ressaltou que ainda há espaço para melhorias, e que o seu gabinete está comprometido em apoiar esses esforços. Entre as áreas de colaboração identificadas, estão a ratificação de instrumentos de direitos humanos pendentes, o fortalecimento da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a melhoria do processo de apresentação de relatórios aos órgãos dos tratados e à sociedade civil. Kochani também destacou a importância de reforçar as capacidades da sociedade civil em áreas temáticas específicas, como a angariação de fundos e a defesa das pessoas com deficiência, crianças com deficiência e idosos. Enfatizou a necessidade de envolver mais de perto as organizações da sociedade civil nos processos de tomada de decisão do Estado em relação aos direitos humanos. Dái, justificou, o encontro com os profissionais da comunicação social para explorar formas de promover ainda mais os direitos humanos em Cabo Verde. Nesse sentido, frisou a importância de manter o país na vanguarda dos esforços regionais em prol dos direitos humanos. A visita de Kochani a Cabo Verde culminará com a elaboração de um plano de trabalho para 2024, com base nas necessidades identificadas durante sua estadia, a fim de implementar acções concretas para o avanço dos direitos humanos no país.

