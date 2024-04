Tribunal do Comarca do Paul proíbe suspeito de maus-tratos de contactar vítima

O Tribunal da Comarca do Paul aplicou como medidas de coação apresentação periódica às autoridades e proibição de contacto com a vítima a um indivíduo suspeito de maus-tratos a ascendente e pessoas em economia doméstica e ofensa simples à integridade.

Segundo um comunicado do Ministério Público, o homem de 32 anos foi detido fora de flagrante delito no dia 2 de Abril, no âmbito da investigação de um auto de instrução registado naquela Procuradoria.

Efetivada a detenção e submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada ao arguido as medidas de coação de apresentação periódica às autoridades e proibição de contacto com a vítima.

O referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.