MP manda deter cinco suspeitos de envolvimento em casos de abusos sexuais e VBG nos Mosteiros

O Ministério Público mandou deter cinco homens na ilha do Fogo, relacionada a casos de abusos sexuais, violência baseada no género e maus tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica.

Segundo um comunicado, os suspeitos, com idades entre 31 e 44 anos, foram detidos como parte de uma investigação em andamento conduzida pela Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros.

Ao arguido de 41 anos, natural da freguesia de Nossa Senhora de Ajuda, Concelho dos Mosteiros, solteiro, trabalhador, residente em Chã das Caldeiras, indiciado da prática de um crime abuso sexual de criança, foram aplicadas as medidas de afastamento da casa da morada de família, proibição de contactar com a ofendida por qualquer forma ou meio e apresentação periódica às autoridades.

Já ao arguido de 33 anos, natural da Freguesia de Nossa Sra. de Ajuda, Concelho dos Mosteiros, solteiro, trabalhador, residente em Ribeira de Ilhéu, indiciado da prática de um crime de maus tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica, foram aplicadas as medidas de interdição de saída do país, proibição de saída da ilha do Fogo sem a autorização do Tribunal, proibição de contactar com a vítima por qualquer forma ou meio e apresentação periódica às autoridades.

Segundo o Ministério Público, ao arguido de 44 anos, natural da Freguesia de Nossa Sra. de Ajuda, Concelho dos Mosteiros, solteiro, trabalhador, residente em Mosteiros Trás, indiciado da prática de um crime de violência baseada no género, foram aplicadas as medidas de proibição de contacto por qualquer forma ou meio com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Ao arguido de 32 anos, natural da Freguesia de Nossa Sra. de Ajuda, Concelho dos Mosteiros, solteiro, trabalhador, residente em Cutelo Alto, indiciado da prática de um crime de Maus tratos a ascendentes, foram aplicadas as medidas de proibição de frequentar o estabelecimento comercial do ofendido, proibição de contacto por qualquer forma ou meio com o ofendido e apresentação periódica às autoridades.

Finalmente, ao arguido de 31 anos, natural da Freguesia de Nossa Sra. de Ajuda, Concelho dos Mosteiros, solteiro, trabalhador, residente em Sumbango, indiciado da prática de um crime de violência baseado no género, foi aplicada prisão preventiva.