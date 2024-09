Governo institui 31 de Janeiro como “Dia do Empreendedor Cabo-verdiano”

O dia 31 de Janeiro será oficialmente dedicado à celebração do Empreendedor Cabo-verdiano, conforme resolução publicada ontem.

No Boletim Oficial desta terça-feira, 10, o Governo justifica que a data visa valorizar o papel dos empreendedores no desenvolvimento económico e social do país, destacando a importância da inovação e da criação de negócios para a geração de emprego e renda.

“O tecido empresarial nacional caracteriza-se por uma elevada incidência de micro, pequenas e médias empresas. Segundo o INE, em 2022, Cabo Verde tinha 18.160 empresas ativas e formais no país. As micro, pequenas e médias empresas representavam aproximadamente 97,6% do tecido empresarial nacional e cerca de 75% das empresas são microempresas, 9,9% pequenas empresas, 13,1% médias empresas e apenas 2,4% são grandes empresas”, diz o documento.

A instituição desta data também visa inspirar a população, especialmente os jovens, a enxergar o empreendedorismo como uma carreira viável e promissora, além de fortalecer o ecossistema de apoio a novos negócios.

“Além disso, servirá como um importante mecanismo de promoção do ecossistema de apoio aos empreendedores, fortalecendo as redes de colaboração e o acesso a recursos essenciais para desenvolvimento dos negócios”, argumenta o Governo.

Segundo a mesma fonte, a motivação para escolha do dia 31 de Janeiro para celebrar o "Dia do Empreendedor Cabo-verdiano" decorre de uma ampla consulta realizada junto dos empreendedores e da classe empresarial, devendo ser enquadrado no âmbito da realização da Cimeira Internacional de Investimento e Financiamento Jovem, a ser realizada anualmente.

Deve ser ainda, no seu âmbito, escolhido um lema e personalidades a serem invocadas.

A celebração envolverá actores do sector empresarial, financeiro, educacional e governamental, com o Instituto de Apoio e Promoção Empresarial (Pró Empresa) liderando as actividades alusivas ao dia, em colaboração com a classe empresarial.