Ordem dos Advogados abre investigação interna após condenação de advogado por abuso sexual de menor

A Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV) anunciou esta quarta-feira, 18, a abertura de um processo interno de investigação disciplinar na sequência da condenação de um advogado à pena de oito anos de prisão, por crimes de abuso sexual de menor, decidida em primeira instância pelo Tribunal da Comarca de São Filipe, ilha do Fogo.

Em comunicado, a OACV mostra-se preocupada com a gravidade do caso e afirma estar a agir em conformidade com os valores éticos e deontológicos que regulam a profissão.

Nesse sentido, foi solicitado ao Conselho de Deontologia e Disciplina a instauração de um processo interno para apurar uma eventual responsabilidade disciplinar por parte do advogado condenado.

Além disso, foi também determinado o início de um processo de verificação da idoneidade moral, um mecanismo previsto no Estatuto da Ordem que se aplica em situações que possam comprometer a dignidade da profissão, o estatuto e a função pública da advocacia.

“A OACV actuará com total imparcialidade e rigor, respeitando as garantias legais, o contraditório e a presunção de inocência, mas com firmeza na defesa da dignidade da advocacia e na preservação da confiança da sociedade nas instituições da Justiça”, sublinha a nota da Ordem.

O caso continua a correr os trâmites legais e, apesar da condenação em primeira instância, o advogado poderá ainda recorrer da decisão.

A OACV garante, entretanto, que acompanhará de perto os desenvolvimentos, sem prejuízo da atuação independente das instâncias disciplinares internas.

Na terça-feira, a Inforpress noticiou que um advogado foi condenado a oito anos de prisão efectiva pela prática de três crimes de abuso sexual contra uma menor de 13 anos, ocorridos em 2020.

De acordo com a decisão judicial, o advogado manteve relações sexuais com a vítima na residência dele e no carro em várias ocasiões e apesar da repetição dos actos, o juiz entendeu que não se tratava de um crime continuado.