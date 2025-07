Luto na Educação: Falecimento de quatro professores em menos de 48 horas

O sector da Educação em Cabo Verde vive um momento de profunda tristeza com o falecimento de quatro professores em menos de 48 horas, conforme noticiado na página oficial do Sindicato Democrático dos Professores (SINDPROF).

Em São Vicente, faleceu o professor reformado Guilherme Vieira, conhecido como “Jimmy”, também membro da Igreja Adventista local. Segundo informação divulgada pela rede social da Igreja Adventista de Cabo Verde, Guilherme Vieira foi submetido a uma cirurgia de emergência, mas infelizmente não resistiu.

Na ilha do Sal, perdeu-se a professora Glória Maria Pimentel Ramos, da Escola da Palmeira, lembrada por colegas como uma pessoa de “sorriso contagiante, simplicidade e compromisso com a educação”. O Grupo Desportivo Palmeira e o Clube de Boxe do Sal também lamentaram a sua partida através de publicações nas redes sociais.

Outro falecimento que abalou o sector foi o do jovem professor Danízio Jorge Delgado Morais, cuja dedicação e paixão pelo ensino são amplamente destacadas por quem conviveu com ele.

Na ilha da Boa Vista, faleceu o professor Saulo Soares, de 40 anos, vítima de uma queda na cidade da Praia. Era docente de Matemática e Geometria Descritiva no liceu da ilha e presidente da Académica Operária da Boa Vista.

Na sua página oficial, o SINDPROF manifestou as mais sentidas condolências às famílias, amigos e colegas dos quatro professores, lamentando profundamente as perdas que abalam toda a comunidade educativa cabo-verdiana.