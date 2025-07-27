Primeiro-ministro aponta Japão como parceiro e destaca prioridades de Cabo Verde na Economia Azul

O Primeiro-ministro frisou hoje que o Japão é um excelente parceiro, com a sua experiência em conhecimento, tecnologia e cooperação pragmática, para impulsionar conjuntamente o crescimento sustentável das economias africanas e sublinhou prioridades estratégica de Cabo Verde e para todo continente africano na Economia Azul e Agricultura.

Ulisses Correia e Silva fez esta declaração em Yokohama (Japão), no Side Event da 9ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da África (TICAD 9), dedicado ao tema “Construir um sistema alimentar resiliente e uma economia local em África ancorada na economia azul e na agricultura”.

Na sua intervenção, o Primeiro-ministro destacou que ambos os sectores são fundamentais para reduzir a insegurança alimentar, diversificar as economias e aumentar o comércio regional e internacional.

A investigação e o desenvolvimento, o conhecimento, a qualificação profissional e a promoção do empreendedorismo ligado à economia azul são outras prioridades avançadas neste evento pelo Chefe do Governo.

Explicou que dada a localização de Cabo Verde, um país saheliano, e os efeitos das alterações climáticas, decidiu-se investir fortemente na dessalinização da água, na reutilização de resíduos/água e na utilização generalizada da irrigação por gotejamento para uso agrícola.

Mas também, investir no fortalecimento do nexo água/energia renovável para reduzir os custos de produção de água dessalinizada.

“Com tecnologias, investigação e conhecimento adequados, devemos produzir agricultura. Se chover, agradecemos a Deus; se não chover, utilizamos outras fontes de água para a agricultura. Este é o nosso propósito”, acrescentou.

Enfatizou que na agricultura e na economia azul, criam-se oportunidades para o investimento privado com ecossistemas que incentivam a inovação e a produtividade.

A TICAD, liderada pelo Governo do Japão , é co-organizada pela ONU, PNUD, Banco Mundial e União Africana. Esta edição decorre de 20 a 22 de Agosto.