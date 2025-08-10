“A educação é responsabilidade do Estado, mas um compromisso de todos” – ministro

O ministro da Educação, Amadeu Cruz, apelou hoje à união de toda a sociedade cabo-verdiana para o sucesso do ano lectivo 2025/2026, sublinhando que, embora a educação seja uma responsabilidade do Estado, constitui igualmente um compromisso colectivo.

O governante fez esta afirmação durante a cerimónia oficial de abertura do ano lectivo, realizada no município de São Miguel, sob o lema “Resiliência e confiança para uma educação de qualidade”.

Na sua intervenção, destacou a importância da educação como “um acto de patriotismo” e “um dos principais vectores de desenvolvimento nacional”, frisando que deve unir os cabo-verdianos “acima das diferenças e condições pessoais”.

“Enalteço a presença da oposição, dos líderes sindicais e da cooperação internacional, porque transmitimos à sociedade a ideia de que estamos juntos à volta da educação”, afirmou o ministro, recordando que a abertura decorreu em São Miguel, após a alteração do local, pois estava prevista para a ilha de São Nicolau, devido a esta época das chuvas.

O responsável reiterou o compromisso do Governo em continuar a valorizar a carreira docente e em investir em políticas de inclusão, modernização das infra-estruturas escolares e reforço da qualidade pedagógica.

Entre os avanços registados nos últimos anos, Amadeu Cruz destacou a reforma curricular, a expansão da cobertura pré-escolar para 86,4 por cento (%), a redução da taxa do abandono escolar para valores mínimos e o fortalecimento da inclusão educativa, com a distribuição de manuais a preços acessíveis, kits escolares gratuitos, transporte e alimentação escolar reforçados.

O ministro realçou ainda a cooperação internacional com países e organizações como o Banco Mundial, Luxemburgo, Nações Unidas, China e Estados Unidos, que apoiam a modernização tecnológica e a reabilitação de mais de 300 escolas em todo o arquipélago.

“Estamos a construir escolas democráticas, resilientes e preparadas para formar cidadãos capazes de enfrentar os desafios do mundo moderno”, declarou, sublinhando que os resultados das políticas educativas já se reflectem na realidade cabo-verdiana.

A cerimónia contou com a presença de representantes do Governo, do presidente da Câmara Municipal de São Miguel em exercício, deputados nacionais e municipais, parceiros internacionais, dirigentes escolares, sindicatos, professores, pais e alunos, num momento descrito pelo ministro como “carregado de simbolismo” e revelador da prioridade atribuída à educação no desenvolvimento do país.