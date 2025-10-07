Tribunal impõe apresentações periódicas e interdição de saída do país a quatro detidos por tráfico de droga

As detenções ocorreram na sequência de operações de busca domiciliária realizadas pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO) da Polícia Judiciária, nos dias 9 e 10 de Outubro, nos bairros da Várzea da Companhia e de Lém Ferreira, na cidade da Praia.
De acordo com a PJ, as buscas decorreram no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliária emitidos pelo 3.º Juízo Crime do Tribunal da Comarca da Praia, tendo resultado na apreensão de diversas substâncias estupefacientes e outros elementos com relevância probatória.
Na Várzea da Companhia, foram apreendidas vinte e duas doses individuais de haxixe e uma quantidade considerável de cannabis, suficiente para preparar mais de sessenta doses individuais.
Nesta operação, foram detidos três homens com idades entre os 19 e os 48 anos.
Em Lém Ferreira, foi detido um homem de 53 anos na posse de haxixe, em quantidade suficiente para preparar mais de 450 doses individuais.
