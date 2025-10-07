Tribunal impõe apresentações periódicas e interdição de saída do país a quatro detidos por tráfico de droga

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país a quatro homens detidos pela Polícia Judiciária (PJ), suspeitos da prática do crime de tráfico de droga de alto risco.

As detenções ocorreram na sequência de operações de busca domiciliária realizadas pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO) da Polícia Judiciária, nos dias 9 e 10 de Outubro, nos bairros da Várzea da Companhia e de Lém Ferreira, na cidade da Praia.

De acordo com a PJ, as buscas decorreram no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliária emitidos pelo 3.º Juízo Crime do Tribunal da Comarca da Praia, tendo resultado na apreensão de diversas substâncias estupefacientes e outros elementos com relevância probatória.

Na Várzea da Companhia, foram apreendidas vinte e duas doses individuais de haxixe e uma quantidade considerável de cannabis, suficiente para preparar mais de sessenta doses individuais.

Nesta operação, foram detidos três homens com idades entre os 19 e os 48 anos.

Em Lém Ferreira, foi detido um homem de 53 anos na posse de haxixe, em quantidade suficiente para preparar mais de 450 doses individuais.

Foto: depositphotos