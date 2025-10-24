País

PN apreende 100 munições de caça em armazém da ENAPOR na Praia, sem detenções

PorSheilla Ribeiro,24 out 2025 11:35

A Polícia Nacional informou hoje que apreendeu na passada sexta-feira, 17, um total de 100 munições de caça no armazém da ENAPOR, em Achada Grande Trás, na cidade da Praia. A operação não resultou em qualquer detenção.

De acordo com um comunicado da corporação, as munições foram encontradas no interior de um barril, dissimuladas em quatro embrulhos de papel, envolvidas com fita adesiva e acondicionadas numa bolsa plástica de cor preta.

A apreensão ocorreu por volta das 11h45, no âmbito de uma ação conjunta entre a Guarda Fiscal e a Alfândega da Praia.

Durante o processo de peritagem, foi detetado material de importação proibida num volume proveniente de Le Havre, França, que chegou ao Porto da Praia a 16 de Julho deste ano, através do navio “RAQUEL S”.

Autoria:Sheilla Ribeiro,24 out 2025 11:35

Editado porAndre Amaral  em  24 out 2025 11:49

