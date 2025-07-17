SIPROFIS alerta para erros na classificação de professores licenciados, apesar do pagamento dos retroativos

Apesar do início do pagamento dos oito meses de retroativos em atraso aos docentes, o Sindicato dos Professores de Santiago (SIPROFIS) manifestou preocupação com a situação de alguns professores licenciados que, na lista de transição, foram indevidamente classificados como docentes sem formação, com formação do antigo Instituto Pedagógico (IP) ou como bacharéis.

Em comunicado, o SIPROFIS informa que o Ministério da Educação garantiu o pagamento dos retroativos em dívida a partir de sexta-feira, 24, por concelhos.

O salário deste mês deverá incluir todos os montantes pendentes relativos aos últimos oito meses.

Contudo, o sindicato sublinha que as incorreções na classificação de docentes continuam a gerar desigualdades no enquadramento e nos valores recebidos.

“O Ministério da Educação garantiu ao sindicato que estas situações serão devidamente revistas e corrigidas no GEF 5, com o pagamento dos retroativos correspondentes”, refere a nota.

O SIPROFIS assegura que continuará a acompanhar o processo, insistindo na necessidade de uma revisão justa e rigorosa das listas de transição para que todos os professores sejam reconhecidos de acordo com a sua verdadeira qualificação académica.