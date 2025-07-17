SIPROFIS alerta para erros na classificação de professores licenciados, apesar do pagamento dos retroativos

Em comunicado, o SIPROFIS informa que o Ministério da Educação garantiu o pagamento dos retroativos em dívida a partir de sexta-feira, 24, por concelhos.
O salário deste mês deverá incluir todos os montantes pendentes relativos aos últimos oito meses.
Contudo, o sindicato sublinha que as incorreções na classificação de docentes continuam a gerar desigualdades no enquadramento e nos valores recebidos.
“O Ministério da Educação garantiu ao sindicato que estas situações serão devidamente revistas e corrigidas no GEF 5, com o pagamento dos retroativos correspondentes”, refere a nota.
O SIPROFIS assegura que continuará a acompanhar o processo, insistindo na necessidade de uma revisão justa e rigorosa das listas de transição para que todos os professores sejam reconhecidos de acordo com a sua verdadeira qualificação académica.