País

Prisão preventiva para arguido suspeito de abusar sexualmente da sobrinha menor em Santa Cruz

PorSheilla Ribeiro,11 nov 2025 9:28

O Tribunal da Comarca de Santa Cruz aplicou prisão preventiva a um homem suspeito de abusar sexualmente da sobrinha menor, após detenção ordenada pelo Ministério Público no dia 8 de Novembro.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o indivíduo, tio da vítima, foi detido fora de flagrante delito por factos que podem configurar o crime de abuso sexual de crianças, na sua forma agravada, previsto e punido pela lei penal.

A detenção foi executada pela Polícia Nacional e, após o primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, conforme proposto pelo Ministério Público.

O processo continua em fase de investigação e permanece sob segredo de justiça, de modo a garantir o respeito pelo devido processo legal e a proteção da vítima, conforme a mesma fonte.

De referir que na passada sexta-feira, 7, o Ministério Público esclareceu que o avô da ofendida, foi condenado pela prática, em autoria material e na forma consumada, de um crime de agressão sexual com penetração, na forma agravada e continuada. Contudo, o processo encontra-se ainda pendente para apreciação em sede de recurso no Tribunal da Relação de Sotavento.

Relativamente aos factos alegadamente perpetrados pelo tio da menor, o MP explicou que só teve conhecimento da denúncia após prolação da sentença, concretamente a 13 de Fevereiro, encontrando-se o processo em fase de instrução.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Ministério Público prisão crime Santa Cruz abuso sexual

Autoria:Sheilla Ribeiro,11 nov 2025 9:28

Editado porAndre Amaral  em  11 nov 2025 10:27

pub.
pub
pub.
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.