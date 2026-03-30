​Custo de vida essencial supera salário mínimo - ADECO

O poder de compra mínimo dos cabo-verdianos permanece desajustado face aos rendimentos e às exigências do consumo básico. A alimentação é a componente com maior peso no índice, e o valor mínimo encontra-se próximo do salário mínimo nacional, divulgou hoje a ADECO.

A conclusão consta da atualização do Índice de Consumo Essencial (ICE), referente ao mês de Março, divulgada hoje pela Asociação para a Defesa do Consumidor, (ADECO), através do seu presidente, Nelson Faria. O estudo abrange as ilhas de São Vicente e do Sal e inclui, pela primeira vez, a cidade da Praia.

“Verificamos que há uma disparidade na necessidade de consumo essencial nas diferentes ilhas, tendo em conta os diferentes contextos de consumo, tendo em conta os fatores que nós consideramos no índice, nomeadamente a comunicação, habitação, alimentação, eletricidade, consumo de energia e gás. São esses os componentes essenciais do índice de consumo essencial que demonstra claramente que globalmente os índices revelam um déficit de rendimento no país que possibilite o consumo essencial das famílias”, nota.

Para a ilha de São Vicente, o indicador aponta que um indivíduo saudável necessita de 24.856 escudos para satisfazer as suas necessidades básicas, um aumento de 1,7% face a última atualização de dezembro de 2025. Para a ilha do Sal, o índice fixa-se em 34.909 escudos por pessoa. Na cidade da Praia, novidade deste indicador, o Índice de Consumo Essencial situa-se em 33.156 escudos em março, o que representa uma redução de 0,9% face a janeiro, altura em que se iniciou a monitorização na capital.

Nelson Faria alerta para a disparidade entre as necessidades básicas e o salário mínimo, fixado em 17 mil escudos no setor privado e em 19 mil escudos no setor público.

“Alimentação tem um peso maior em todos os índices de consumo calculados nas diferentes ilhas. É a vertente que mais pesa e é a vertente que está praticamente próxima do salário mínimo nacional. No sal, por exemplo, o índice de consumo essencial da alimentação cifra-se à volta de 18.240 escudos, acima do salário mínimo nacional. Em São Vicente, o índice de consumo essencial da alimentação cifra-se em 15.188 escudos. Na cidade da Praia, no mês de março, o índice situa-se em 15.237 escudos”, aponta.

O Governo já afirmou que pretende aumentar o salário mínimo nacional para 25.000 escudos até 2027, uma medida que a ADECO considera um bom passo, mas insuficiente para dar resposta às necessidades básicas em todo o país. O presidente da Associação para a Defesa do Consumidor pede uma ação efetiva ao Governo que resultar das eleições de 17 de maio, com políticas que tenham em conta as necessidades de consumo das famílias.

“Sendo que nesta vertente de consumo essencial, a primeira ação relevante é a revisão dos rendimentos. E nós apelamos essencialmente que seja definido um salário mínimo que se aproxime às necessidades de consumo essencial e que tenha também uma perspectiva de adequação face à inflação. Nós já vivemos contextos inflacionários, e digo particularmente nos últimos 5 anos, até 2025, que levaram à perda de poder de compra das famílias em 15%. Nós não tivemos aumentos de rendimento nessa linha. Nós podemos ter outra vertente inflacionista, adveniente da guerra que nós assistimos no Médio Oriente. Necessariamente, vão ter de ser adotadas medidas, quer a nível central, quer a nível municipal, para adequar e permitir que os consumidores tenham poder de compra mínimo para as suas necessidades essenciais”, defende.

A iniciativa foi desenvolvida pela ADECO com a colaboração do antigo presidente do conselho de direcção da associação, Marco Cruz, e da nutricionista Pedrina Rocha. O Índice de Consumo Essencial considera fatores como alimentação, habitação, água, energia, gás e comunicações. Os estudos abrangem as ilhas de São Vicente, do Sal e a cidade da Praia, mas a intenção é alargar a análise às restantes ilhas e regiões.