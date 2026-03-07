ERIS actualiza lista de importação especial, que passa a incluir 73 fármacos

O aumento dos pedidos de importação especial levou a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) a rever a lista de medicamentos autorizados, que passa a integrar 73 substâncias consideradas essenciais face às necessidades identificadas no país.

A actualização, segundo a ERIS, enquadra-se na Deliberação n.º 05/2019, de 12 de Dezembro, e no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 59/2006, permitindo a importação de medicamentos não registados ou não comercializados em Cabo Verde, desde que devidamente justificados do ponto de vista clínico.

Conforme a entidade reguladora, o crescimento da procura evidenciou lacunas nas alternativas disponíveis na Lista Nacional de Medicamentos, tornando necessária a adaptação do instrumento à realidade do mercado farmacêutico nacional e ao perfil farmacoepidemiológico.

Com esta revisão, a ERIS pretende melhorar o acesso a terapêuticas consideradas essenciais e garantir maior continuidade dos tratamentos.

O processo teve por base a análise dos dados referentes a 2025, incluindo a incidência dos pedidos, as justificações clínicas apresentadas e as situações de ruptura de medicamentos já existentes no país.