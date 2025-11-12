ERIS suspende lote de Loratadina MG xarope devido à presença de cristais insolúveis

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) determinou a suspensão imediata da comercialização de um lote do medicamento Loratadina MG 1 mg/mL, xarope, após ter sido detetada a presença de cristais translúcidos insolúveis nos frascos, uma situação que pode comprometer a qualidade do produto.

Segundo um comunicado da ERIS, a decisão resulta de uma notificação espontânea de um problema de qualidade, que levou à identificação de uma alteração das propriedades físicas do medicamento, concretamente no lote SN4386, com validade até Setembro de 2027, produzido pelos Laboratórios Sangeeta Pharma.

A entidade reguladora explica que a presença de cristais insolúveis é indicativa de uma possível degradação do produto, tornando-o susceptível de comprometer a sua qualidade, embora a substância activa, a loratadina, seja habitualmente utilizada para o alívio dos sintomas da rinite alérgica e da urticária crónica.

De acordo com a deliberação, todas as entidades que tenham este lote em stock ficam impedidas de o vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua retirada imediata do mercado e à devolução do produto.

A ERIS esclarece ainda que os doentes que estejam a utilizar este lote não devem interromper o tratamento, devendo, logo que possível, solicitar a substituição por embalagens pertencentes a outro lote do mesmo medicamento.

