Dona Tututa sai da doca e entra em fase de inspecções obrigatórias

O navio Dona Tututa deixou ontem a doca, após a conclusão dos trabalhos de reparação, iniciando agora a fase de inspecções obrigatórias de classe e de bandeira, um processo considerado essencial para garantir a segurança dos passageiros, segundo informou hoje o CV Interilhas.

De referir que o navio entrou em doca no dia 03 de Outubro de 2025 para realizar a docagem obrigatória de classe e de bandeira, um processo regulamentado por normas internacionais do setor marítimo e exigido pelas autoridades competentes.

Contudo, o navio permaneceu em doca por um período superior ao inicialmente previsto e ao invés dos 60 dias programados para os trabalhos, a embarcação permaneceu cerca de 120 dias no estaleiro da CABNAVE.

Após a conclusão da docagem, o navio saiu da CABNAVE para realizar testes de navegação acompanhados pela sociedade classificadora, necessários para a validação técnica da embarcação.

Durante esses testes, ocorreu um incidente no tanque de lastro provocado por uma obstrução no sistema de respiração do tanque, situação que terá causado danos estruturais no navio.

No passado mês de Março, a CV Interilhas i formou que os elementos técnicos disponíveis indicam que o incidente resultou da não realização, por parte do estaleiro, dos procedimentos técnicos de verificação necessários à saída do navio.