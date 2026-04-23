Professor indiciado de crimes sexuais obrigado a apresentação diária e interdição de leccionar na turma da vítima

Um professor indiciado por crimes de importunação sexual agravada e abuso sexual contra menores ficou sujeito à obrigação de apresentação diária na esquadra policial e proibido de leccionar na turma de uma das vítimas, no concelho de São Filipe, ilha do Fogo.

A decisão foi tomada na quarta-feira, 22, pelo Tribunal da Comarca de São Filipe, na sequência do primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.

De acordo com informações avançadas pelas autoridades, o arguido é suspeito de dois crimes de importunação sexual agravada contra duas alunas e um crime de abuso sexual agravado contra uma dessas menores. O professor foi detido fora de flagrante delito, por ordem do Ministério Público.

Além da obrigação de apresentação diária às autoridades, o tribunal determinou ainda a interdição de leccionar na turma da vítima e a proibição de qualquer contacto com as menores envolvidas no processo.

No âmbito do mesmo caso, um segundo indivíduo, igualmente indiciado por um crime de abuso sexual contra uma das adolescentes, ficou sujeito à obrigação de apresentação periódica às autoridades policiais, devendo comparecer duas vezes por semana.