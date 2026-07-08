Ministério da Saúde e CMP preparam mega campanha de limpeza antes da época das chuvas

O Ministério da Saúde e a Câmara Municipal da Praia (CMP) vão avançar com uma mega campanha de limpeza na capital, com o objectivo de reduzir os focos de proliferação de vectores transmissores de doenças, como os mosquitos responsáveis pela dengue e pelo paludismo, antes do início da época das chuvas.

A iniciativa foi anunciada após uma visita de trabalho do Ministro da Saúde à autarquia praiense, onde o governante e a sua comitiva foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal da Praia e pela sua equipa.

A campanha deverá envolver outros ministérios e entidades parceiras.

Segundo o Ministério da Saúde, o plano de intervenção inclui a recolha de resíduos, a eliminação de lixeiras espontâneas e ações para melhorar os sistemas de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar a acumulação de águas paradas, condições favoráveis à reprodução de mosquitos.

Durante a visita, o ministro conheceu duas unidades sanitárias de base no concelho da Praia. A Unidade Sanitária de Base de São Martinho Pequeno foi destacada como exemplo de boas práticas, devido às suas infraestruturas e funcionamento, enquanto a Unidade Sanitária de Base de São Francisco foi identificada como uma prioridade para reabilitação, devido ao estado de degradação das instalações.

As unidades sanitárias de base de São Pedro e Achada Mato também foram apontadas como estruturas que necessitam de intervenção conjunta entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal da Praia.