Tribunal decreta prisão preventiva para dois suspeitos de tráfico de droga no Sal

Conforme informou a Polícia Judiciária nesta segunda-feira, 13,os suspeitos foram detidos em flagrante delito, na noite de sexta-feira, 10.
Segundo a mesma fonte, a operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal, através da Brigada de Investigação do Crime de Tráfico de Estupefacientes (BICTE), em articulação com o Ministério Público e no âmbito do cumprimento de sete mandados de busca, revista e apreensão.
Os mandados, solicitados pela Polícia Judiciária, promovidos pela Procuradoria da República da Comarca do Sal e emitidos pelo Tribunal Judicial da mesma comarca, tinham como alvo dois suspeitos identificados durante a investigação como presumíveis autores de um crime de tráfico de droga na ilha.
Durante as buscas, os investigadores apreenderam 33 doses de uma substância com o peso bruto de 8,4 gramas, que reagiu positivamente para haxixe no teste de despistagem, bem como um pedaço de lâmina com resíduos da mesma droga.
A operação permitiu ainda a apreensão de 15.305 escudos cabo-verdianos, 10,40 euros, uma faca, três embalagens de papel de mortalha e dois telemóveis, considerados relevantes para a investigação.