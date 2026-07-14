Tribunal decreta prisão preventiva para dois suspeitos de tráfico de droga no Sal

Um homem e uma mulher de 31 e 32 anos respectivamente, ficaram em prisão preventiva por suspeitas da prática de um crime de tráfico de droga de alto risco, na sequência de uma operação realizada pela Polícia Judiciária (PJ), em articulação com o Ministério Público, na cidade dos Espargos, ilha do Sal.

Conforme informou a Polícia Judiciária nesta segunda-feira, 13,os suspeitos foram detidos em flagrante delito, na noite de sexta-feira, 10.

Segundo a mesma fonte, a operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal, através da Brigada de Investigação do Crime de Tráfico de Estupefacientes (BICTE), em articulação com o Ministério Público e no âmbito do cumprimento de sete mandados de busca, revista e apreensão.

Os mandados, solicitados pela Polícia Judiciária, promovidos pela Procuradoria da República da Comarca do Sal e emitidos pelo Tribunal Judicial da mesma comarca, tinham como alvo dois suspeitos identificados durante a investigação como presumíveis autores de um crime de tráfico de droga na ilha.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam 33 doses de uma substância com o peso bruto de 8,4 gramas, que reagiu positivamente para haxixe no teste de despistagem, bem como um pedaço de lâmina com resíduos da mesma droga.

A operação permitiu ainda a apreensão de 15.305 escudos cabo-verdianos, 10,40 euros, uma faca, três embalagens de papel de mortalha e dois telemóveis, considerados relevantes para a investigação.