Economia do Mar representou 20,1% do PIB nacional em 2023

A Economia do Mar representou 20,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2023, registando um aumento de dois pontos percentuais face ao ano anterior, segundo a Conta Satélite do Mar 2015-2023, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O sector registou igualmente uma evolução positiva no Valor Acrescentado Bruto (VAB), produção, emprego e remunerações.

Os dados apresentados pelo INE têm em conta os impactos da pandemia da COVID-19 nos anos de 2020 e 2021, sendo analisada, para cada variável, a média do período 2015-2019 e os resultados de 2022 e 2023.

Em 2023, o VAB da Economia do Mar correspondeu a 20,3% do VAB nacional, representando um aumento de 1,8 pontos percentuais face a 2022. O peso dos impostos líquidos de subsídios sobre os produtos da Economia do Mar no total nacional aumentou 3,5 pontos percentuais no mesmo período.

Relativamente às remunerações associadas às actividades marítimas passaram de 14,8% do total nacional em 2022 para 16,1% em 2023. Já o número de pessoal ao serviço representou 19,5% do total nacional, mais 2,3 pontos percentuais do que no ano anterior.

Relativamente à produção, a Economia do Mar representava 22,2% da produção nacional em 2022, tendo registado um aumento de 1,6 pontos percentuais em 2023. Os três agrupamentos com maior peso concentraram 89,8% da produção total da Economia do Mar no último ano analisado.

No que respeita ao emprego, a Economia do Mar representava 17,2% do total nacional em 2022, tendo aumentado 2,3 pontos percentuais em 2023. O agrupamento Recreio, Desporto, Cultura e Turismo foi o que apresentou maior peso no emprego, seguido das actividades ligadas à pesca, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos e aos portos, transportes e logística.

Turismo mantém maior peso na Economia do Mar

O agrupamento Recreio, Desporto, Cultura e Turismo manteve-se como uma das principais componentes da Economia do Mar. A actividade de alojamento na orla costeira foi a que mais contribuiu para o VAB do agrupamento, representando 69,5% em 2023, correspondente a 32,7% do VAB da Economia do Mar.

Os dados do INE indicam que os estabelecimentos hoteleiros registaram 1.010.739 hóspedes em 2023, traduzindo um aumento de 20,9% face ao ano anterior. No mesmo período, estiveram em actividade 332 estabelecimentos hoteleiros, mais 12,2% do que em 2022.

A actividade turística associada ao mar inclui ainda a movimentação de navios de cruzeiro. Segundo dados da ENAPOR, foram registadas 171 escalas de navios de cruzeiro nos portos nacionais em 2023, mais 32,6% do que no ano anterior. Estas escalas resultaram na movimentação de 86.945 passageiros, um aumento de 40,3%.

Pesca continua entre as principais actividades marítimas

No agrupamento Pesca, Aquacultura, Transformação e Comercialização dos seus Produtos, a pesca e aquacultura constituem a actividade central. Em 2022, esta actividade representava 40,4% da produção do agrupamento, tendo registado uma diminuição de 4,0 pontos percentuais em 2023.

Segundo o INE, as actividades de pesca e aquacultura, conserva de pescado e comercialização do pescado representavam, em conjunto, 16,8% do total da Economia do Mar em 2023.

Segundo o V Recenseamento Geral das Pescas 2021, Cabo Verde dispõe de 1.463 embarcações artesanais, 127 embarcações semi-industriais ou industriais e 36 embarcações de recreio destinadas à pesca desportiva.

O mesmo recenseamento contabilizou 1.289 armadores de botes, dos quais 1.039 são também pescadores artesanais. O número total de pescadores artesanais é de 3.023, enquanto os armadores-pescadores totalizam 4.062. O sector conta ainda com 1.881 vendedores de peixe e 135 tratadores de pescado.

Em termos de infra-estruturas relacionadas com as pescas, existem cinco cais de pesca, dez desembarcadouros, um estaleiro naval, 17 oficinas navais, 16 plataformas de frio e 15 lojas de venda de materiais de pesca.

Por sua vez, o agrupamento Portos, Transportes e Logística registou igualmente uma evolução positiva em 2023. Segundo a ENAPOR, os portos nacionais registaram 7.876 escalas de navios, mais 2,6% comparativamente ao ano anterior.

A movimentação de passageiros atingiu 1.479.265 pessoas, correspondendo a um crescimento de 7,9%. Já o movimento de mercadorias alcançou 2.667.044 toneladas, um aumento superior a 6,6% face ao período homólogo.

As actividades de transporte terrestre de mercadorias e serviços auxiliares de transporte marítimo foram as que mais contribuíram para o VAB do agrupamento, representando 74,1% do total do VAB do agrupamento em 2023 e 16,2% do VAB da Economia do Mar.

Dessalinização lidera recursos marinhos não vivos

No agrupamento Recursos Marinhos Não Vivos, a actividade de captação, tratamento e distribuição de água dessalinizada foi a principal componente em 2023. Esta actividade representou 92,8% da produção do agrupamento, 87,4% do VAB, 57,9% do emprego e 89,2% das remunerações.

Quanto ao agrupamento Construção, Manutenção e Reparação Naval, a manutenção e reparação naval foi a actividade com maior peso, representando 91,9% da produção e 92,7% do VAB do agrupamento em 2023.

As actividades relacionadas com a instalação de cabos de fibra óptica e manutenção de pipelines e sealines integram o agrupamento Equipamentos Marítimos.

No agrupamento Infra-estruturas Marítimas, que inclui obras de requalificação da orla costeira e construção e reparação de portos, as actividades representaram, em 2023, 1,7% da produção da Economia do Mar, 1,3% do VAB, 3,4% do emprego e 1,8% das remunerações.

Já nos Serviços Marítimos, a actividade de intermediação financeira apresentou maior peso na produção e no VAB, enquanto os serviços administrativos foram os que mais contribuíram para o emprego e remunerações do agrupamento.

O relatório refere ainda a existência de 46 áreas protegidas no país, incluindo 132.128 hectares de áreas marinhas, correspondentes a 5,66% das águas territoriais, bem como a actuação de organizações ambientais na conservação dos ecossistemas marinhos e protecção de espécies.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1287 de 29 de Julho de 2026.