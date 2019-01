MpD acusa PAICV de estar na origem da manifestação no Tarrafal

Tendo em conta a manifestação agendada para esta sexta-feira, pelo grupo “Corda Tarrafal”, para exigir o desenvolvimento do município de Santiago, mais transparência na governação e emprego jovem, o MpD chamou hoje a comunicação social para dizer que o protesto é uma iniciativa camuflada do PAICV, com o objectivo de ludibriar a opinião pública.

Segundo o deputado e coordenador da Comissão Política de Tarrafal de Santiago, José Soares, o seu partido não é contra nenhum tipo de manifestação. “Os cidadãos são livres para reivindicarem o que desejarem, dentro do estipulado pelo Estado de Direito Democrático”.

“O direito à manifestação só é possível graças ao contributo do nosso partido e é uma conquista inquestionável do 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia”, cita.

Para José Soares, o MpD enquanto partido político responsável, demarca-se da estratégia de promover a "divisão" do concelho e desafia o PAICV a dar cara nesta "sua luta". “E não utilizar os jovens e outros e inocentes para tentar manipular a opinião pública”.

José Soares afirma que o PAICV recusou toda a cooperação com a Câmara Municipal, preferindo relacionar-se com as associações camarárias.

“O PAICV é o mesmo partido envolvido em desvio de fundos e recursos do Estado, Fundo do Ambiente e agora diz-se defensor do Tarrafal. Aquilo que o Governo do PAICV, entre 2001 a 2016, não consegui fazer no Tarrafal, o MpD, eleito em 2016, fez e está a fazer, para a felicidade das pessoas”, sublinha.

Conforme o deputado, o MpD está firme e apela à sociedade civil a não se deixar ludibriar pelas estratégias e artimanhas do PAICV.

“Estamos de acordo que é preciso fazer mais, mas a Câmara tem feito um extraordinário trabalho. Se o Governo do PAICV tivesse colaborado, se aqueles que agora se escondem atrás das manifestações tivessem dado a cara pelo Tarrafal, estaríamos bem melhor do que estamos hoje”.