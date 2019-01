Manifestação no Tarrafal foi "acto de democracia" - PAICV

​A manifestação de 11 de Janeiro, em Tarrafal de Santiago, foi expressão do povo e voz da juventude. A afirmação é do primeiro secretário do PAICV no concelho, reagindo assim às declarações do coordenador da Comissão Política Concelhia do MpD que disse que a manifestação foi uma iniciativa camuflada do PAICV.

José dos Reis reafirma que a manifestação foi um acto de democracia. “Esta manifestação foi um acto de democracia e de revolução que deveria, pelo menos, servir de lição e motivação para mais trabalho e melhor Tarrafal, pois desde 1991 que o nosso município vem sendo mal gerido pelo MpD” avança. José dos Reis entende que foi a estagnação do município de Tarrafal que que levou a população a manifestar-se no dia 11 de Janeiro. "A população de Tarrafal está desde há muito tempo a reivindicar o desejado desenvolvimento do município e a equipa camarária que nós temos não conseguiu dar respostas à demanda da população. Foi isso que motivou, se calhar, os manifestantes a saírem à rua", acredita. José dos Reis termina dizendo “à Comissão Política do MpD que na politica a diferença está na visão e na acção, nas medidas e nas atitudes que devem responder às demandas da população”.

