​Presidente da República felicita eleição de Monica Semedo ao Parlamento Europeu

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, felicita Mónica Semedo, filha de imigrantes cabo-verdianos, pela sua eleição ao Parlamento Europeu pelo Partido Democrata Luxemburguês.

Numa mensagem de felicitações publicada esta segunda-feira, na página da Presidência da República, o chefe de Estado regozija-se pela conquista de Mónica Semedo, segunda eurodeputada eleita pelo partido liberal, do primeiro-ministro Xavier Bettel, o grande vencedor destas eleições, conquistando mais um mandato do que em 2014.

“Com regozijo, tomei conhecimento da sua enorme conquista a um assento no Parlamento Europeu pelo Partido Democrata Luxemburguês, eleita com uma excelente percentagem de votos, sendo a quarta candidata mais votada a nível nacional”, lê-se.

Jorge Carlos Fonseca acredita que, para chegar a este resultado, numa sociedade onde a concorrência política é grande, sobretudo como mulher, imperaram valores sólidos como o trabalho, a criatividade, o rigor, a liderança e um espírito combativo, de entre outros valores que fazem Mónica Semedo “um verdadeiro exemplo a ser seguido por jovens cabo-verdianos e descendentes, no Luxemburgo, em Cabo Verde e onde quer que estejam as nossas comunidades espalhadas pelo mundo”.

Na mesma mensagem, o Presidente da República realça que Cabo Verde tem acompanhado o percurso de sucesso da recém-eleita eurodeputada com muita atenção.

“E é com enorme satisfação que, em nome de todos os cabo-verdianos, residentes em Cabo Verde e na Diáspora, e, em meu nome pessoal lhe transmito as minhas mais vivas felicitações por esta excelente vitória que a todos nos orgulha”, realça.

“Estendo as minhas vivas felicitações à sua família e desejo-lhe os maiores sucessos e felicidades no desempenho das suas novas e nobres funções", refere.

Não é a primeira vez que Monica Semedo concorre para um cargo político, sendo que tinha falhado a eleição para o Parlamento luxemburguês nas últimas legislativas de Outubro.

Monica Semedo nasceu no Luxemburgo em 1984, filha de imigrantes cabo-verdianos de Santa Catarina, que chegaram ao país no início dos anos 1970. A mais nova de cinco irmãs participou num concurso de escolas com três anos, gravando um disco, e começou a apresentar um programa infantil no canal de televisão RTL com apenas 12 anos.

Monica Semedo é licenciada em Ciências Políticas pela Universidade de Trier, na Alemanha, onde defendeu uma tese sobre as negociações do segredo bancário no Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin).

Em 2015, foi nomeada embaixadora da organização não-governamental Aldeias de Crianças SOS.

Após ter falhado a eleição nas últimas legislativas, foi nomeada responsável de comunicação da agência governamental “Luxembourg for Finance”, cargo que ocupa actualmente.