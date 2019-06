Governo reabilita infraestruturas de saúde

Assomada vai ter um centro de saúde novo e Sal-Rei terá o seu reabilitado e ampliado. As obras vão custar quase 200 mil contos e serão financiadas pelo Estado e pelo Fundo Koweit.

O governo vai avançar para a construção de um centro de saúde novo na Assomada.

O anuncio foi feito, hoje, pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Elísio Freire que confirmou que o ministério das Infraestruturas já recebeu autorização para "realizar despesas para a construção de raiz" daquela unidade de saúde.

O centro de saúde irá ter um custo total de 124 mil contos e a construção será financiada pelo Estado e pelo fundo Koweit.

Já o centro de saúde de Sal-Rei, na Boa Vista, será "reabilitado e ampliado", anunciou igualmente o ministro.

Para esta obra serão gastos 73 mil contos, "uma obra financiada pelo Orçamento do Estado de Cabo Verde, no sentido de melhor a prestação de cuidados de saúde na ilha" e uma das vertentes será, acrescentou Elísio Freire, "a introdução do bloco operatório".