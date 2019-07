Primeiro-Ministro certo de que São Vicente terá ligações a Lisboa pela Cabo Verde Airlines

​O primeiro-ministro declarou sábado, no Mindelo, que “não tem dúvidas” de que São Vicente vai ter ligações directas com Lisboa, através da Cabo Verde Airlines.

“É só uma questão de deixar aquele doente [Cabo Verde Airlines] sair do coma, recuperar bem para ganhar força, como está a acontecer actualmente, é preciso tempo e convicção”, disse Ulisses Correia e Silva no acto de inauguração das obras de asfaltagem da estrada Mindelo-Baía das Gatas.

“Hoje [a Cabo Verde Airlines] está a voar, a operacionalizar um conceito de ‘hub’, já com três aviões boeing, com previsão de cinco até o final do ano, e não tenho dúvidas de que São Vicente vai ter as suas ligações directas com Portugal”, declarou.

Sobre a obra de reabilitação e asfaltagem da estrada Mindelo-Baía das Gatas, dirigindo-se àqueles que tinham “desconfiança, descrença ou menos certeza”, afirmou que estes “podem ver que não foi só conversa”, pois está cumprida o que definiu como uma “obra importante”, não só pelo volume do investimento, mas por aquilo que deixa de valor, já que, a Baía das Gatas é uma “referência de São Vicente” e o Governo quer fazer do local uma nova centralidade da ilha.

O líder do governo aproveitou a plateia e o palco, montado na rotunda de Ribeira Bote, para enumerar as diversas obras em curso ou previstas para São Vicente.

Entre elas um “investimento forte” na requalificação de bairros em parceria com a câmara municipal, requalificação do centro histórico do Mindelo, modernização do Centro Nacional de Artes e Design, terminal de cruzeiros, que “vai arrancar em princípios do próximo ano”, Campus do Mar, e Zona Económica Especial de Economia Marítima.

Por fim, Ulisses Correia e Silva deixou o que chamou de “mensagem de confiança”.

"As tentativas de dividir o país, de apenas reclamar nunca deram resultados” e que “o importante é confiar, acreditar e fazer parte do processo”.

“Queremos que os sanvicentinos apropriem-se do processo de desenvolvimento da ilha”, lançou.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, por seu lado, referiu que a asfaltagem da estrada trata-se de uma obra “há muito aguardada” e que “só aconteceu” porque “este Governo ouve São Vicente, quer ajudar a ilha e Cabo Verde”.

A reabilitação e asfaltagem dos 12 quilómetros da estrada Mindelo-Baía das Gatas foi executada em 10 meses, num investimento de 350 mil contos.

Logo após a inauguração, o primeiro-ministro procedeu ao lançamento da obra de requalificação da orla marítima da Baía das Gatas, avaliada em 150 mil contos.